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Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda Romanya'yı yendi

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Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milli takım, Romanya'yı 25-19, 25-11 ve 25-16'lık setlerle mağlup etti.

Türkiye, CEV 20 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur A Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Romanya'yı 25-19, 25-11 ve 25-16'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Kosova ile karşılaşacak.

B Grubu'nda oynanan mücadelede ise Sırbistan, Yunanistan'ı 25-16, 25-14 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.

2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. turunda şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.???????

Kaynak: AA / Spor

voleybol Türkiye Romanya Avrupa Şampiyonası Milli Takım Spor Güncel Haberler

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