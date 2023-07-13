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Türkiye, Çekya'yı 92-73 mağlup etti

Spor Haberleri

Türkiye, 26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Çekya'yı 92-73 mağlup etti. Turnuvada ayrıca Belçika, Bulgaristan'ı yendi.

26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkiye, Çekya'yı 92-73 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ilk müsabakalar oynandı.

Genç milliler, Çekya'yı 92-73 mağlup etti. Diğer müsabakada ise Belçika, Bulgaristan'ı 85-81 yendi.

Turnuvaya yarın oynanacak Belçika-Türkiye ve Çekya-Bulgaristan maçlarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Bulgaristan basketbol Türkiye Çekya Spor Haberler

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