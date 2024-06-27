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Türkiye, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Çekya ise bir puanla grubu son sırada bitirdi.

Stat: Volkspark

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Çekya: Stanek (Dk. 55 Kovar), Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod (Dk. 75 Lingr), David Jurasek (Dk. 81 Matej Jurasek), Barak, Chytil (Dk. 55 Kuchta), Hlozek (Dk. 55 Chory)

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 46 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Arda Güler (Dk. 75 Cenk Tosun), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 76 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 51 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 90+4 Cenk Tosun ( Türkiye ), Dk. 66 Soucek (Çekya)

Kırmızı kartlar: Dk. 20 Barak, Dk. 90+8 Chory (Çekya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Salih Özcan, Dk. 37 Kenan Yıldız, Dk. 49 İsmail Yüksek, Dk. 65 Mert Günok, Dk. 66 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 68 Uğurcan Çakır (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Mert Müldür, Dk. 85 Samet Akaydın, Dk. 90+5 Kaan Ayhan, Dk. 90+8 Arda Güler ( Türkiye ), Dk. 34 Schick (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Jaros, Dk. 85 Cerv (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Krejci, Dk. 90+8 Soucek (Çekya)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

46. dakikada Türkiye etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.

51. dakikada Türkiye golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı.

90+4. dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Çekya ise bir puanla grubu son sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

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