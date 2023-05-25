Türkiye, Çekya'ya mağlup oldu
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da oynanan hazırlık maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu. Maçın detayları haberimizde.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da oynanan özel maçta Çekya'ya 83-70'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Furkan Keseratar xx, İzel Deniz Pehlivan xx
Türkiye : Tilbe Şenyürek xxx 19, Sevgi Uzun xxx 13, İlayda Güner xx 12, Elif Bayram xx 9, Melis Gülcan x 4, Alperi Onar x 4, Şevval Akalan x 3, Pelin Derya Bilgiç x 2, Gökşen Fitik x 2, Esra Ural Topuz x 2
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Çekya: Stoupalova xxx 17, Cechova xxx 14, Brezinova xx 9, Holesinska xx 8, Andelova xx 7, Hamzova xx 7, Sipova xx 7, Sklenarova x 5, Zeithammerova x 5, Pauorova x 4
Başantrenör: Stefan Svitek
1. Periyot: 20-23 (Çekya lehine)
İlk yarı: 36-40 (Çekya lehine)
3. Periyot: 60-60 - İSTANBUL