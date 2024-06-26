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Türkiye-Çekya maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı

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A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Volkspark

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, David Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Kırmızı kart: Dk. 20 Barak (Çekya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Salih Özcan, Dk. 37 Kenan Yıldız ( Türkiye ), Dk. 34 Schick (Yedek kulübesinde) (Çekya)

A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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