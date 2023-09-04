Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2023-2024 Sezonu İçin Kulüplerin Akreditasyon İşlemlerini Açıkladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2023-2024 sezonunda düzenlenecek organizasyonlara katılacak kulüplerin akreditasyon / vize işlemlerini yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "2023 - 2024 sezonunda faaliyetlerimize katılım sağlayacak akreditasyon işlemi yapılmış kulüplerimizden aşağıda belirtilen belgelerin dosya halinde eksiksiz ve istenilen şekilde Federasyonumuza elden veya posta yolu ile aynı zamanda gizemdemirel@buzpateni.org.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 2023-2024 sezonunda faaliyetlerimize katılım sağlayacak olan, daha önce Federasyonumuza akredite işlemini yaptırmamış olan kulüplerimizin ve 3 sezon üst üste vize yaptırmayan kulüplerimizin tekrar aktif olabilmeleri için ise yine aşağıda belirtilen akreditasyon ve vize işlemlerini bir arada yaparak belgelerini dosya halinde eksiksiz ve istenen şekilde Federasyonumuza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Akreditasyon - vize işlemlerini tamamlamayan kulüplerimizin 2023-2024 sezonundaki faaliyetlere katılım sağlaması mümkün değildir. - ERZURUM