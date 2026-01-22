Haberler

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman

Güncelleme:
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla milli takım, turnuvadaki ilk yenilgisini almış oldu.

Türkiye, 4. karşılaşmasını 24 Ocak Cumartesi günü lider Tayvan ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
