Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla milli takım, turnuvadaki ilk yenilgisini almış oldu.
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 yenildi.
Başkent Sofya'daki organizasyonda mücadele eden milli takım, 3. maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
Kış Sporları Sarayı'ndaki müsabakayı 6-1 kaybeden milliler, ilk yenilgisini aldı.
Türkiye, 4. karşılaşmasını 24 Ocak Cumartesi günü lider Tayvan ile yapacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor