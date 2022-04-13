Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına aday olan Basan, projelerini anlattı Açıklaması

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına aday olan Reşat Gökhan Basan, "Uzun vadeli başarı ve örnek spor federasyonu olma yolundaki vazgeçilmez değerlerimiz, üst düzey liyakat, doğru ve güçlü strateji, vizyon ve gerçekçi misyon olacaktır." dedi.

Basan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, kış olimpiyatlarının ardından federasyonların seçim sürecine girdiğini hatırlattı.

Buz Hokeyi Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu ile 7. Mali Genel Kurulu'nun 21 Nisan'da yapılacağını belirten Basan, milli takım ve buz hokeyindeki aktif sporculuk kariyeri sonrasında da Türk buz hokeyinin yakın takipçisi olduğunu dile getirdi.

Basan, kulüplerin, ailelerin ve sporcuların özverili çabalarına rağmen sporcu sayılarının, altyapının ve milli takımların gelişiminin yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli başarı ve örnek spor federasyonu olma yolundaki vazgeçilmez değerlerimiz, üst düzey liyakat, doğru ve güçlü strateji, vizyon ve gerçekçi misyon olacaktır. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu yönetim kurulunun etkili ve yetkili kılınması en temel önceliğimizdir. Hedeflerimize ulaşmak için buz hokeyinin geçmişiyle geleceğini birleştirebilecek, profesyonel alanda iş birliği, iletişim, katılımcılık, saygı, dürüstlük, görev ve sorumluluk bilinci gibi temel unsurlarını barındıran bir yönetim kurgusu tasarlamaya özen gösterdik."