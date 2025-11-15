Türkiye-Bulgaristan Maçı için Kadrolar ve Hakemler Açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ve Bulgaristan arasındaki maç için hakemler ve takım kadroları duyuruldu. Maç Atatürk Spor Kompleksi Matlı'nda oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye- Bulgaristan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane (İskoçya)
Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Kraev, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov, Rusev, Despodov, Krastev, Georgiev
Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Spor