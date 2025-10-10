Haberler

Türkiye, Bulgaristan ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

Bulgaristan Milli Futbol Takımı, Türkiye ile oynayacağı Avrupa Elemeleri E Grubu maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın basına açık kısmında ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Bulgaristan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda teknik direktör Alexander Dimitrov yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bulgaristan-Türkiye karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
