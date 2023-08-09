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Türkiye, Bulgaristan'ı yenerek yarı finale çıktı

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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Karşılaşmayı 25-22, 27-25, 22-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı final karşılaşmasına yarın çıkacak.

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-22, 27-25, 22-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, yarı finale yükseldi.

Türkiye, yarı final karşılaşmasına yarın çıkacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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