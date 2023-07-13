Türkiye, Bulgaristan'ı yenerek Balkan Şampiyonası'nda finale çıktı

Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda finale çıktı. Yarı finalde ev sahibi Bulgaristan'ı mağlup eden milli takım, yarın Sırbistan ile finalde karşılaşacak.

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı. Rakibini 25-17, 20-25, 25-15 ve 27-25'lik skorlarla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, finale yükseldi.

Türkiye finalde yarın (TSİ) 18.00'de Sırbistan'la karşılaşacak.