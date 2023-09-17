Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Sung Hae-Yoeun (Güney Kore), Michlic Agnieszka (Polonya)

Türkiye : Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu (Gizem Örge, Ayça Aykaç)

Bulgaristan : Paskova, Krivoshiyska, Barakova, Becheva, Saykova, Marinova (Pashkuleva, Yordanova, Koeva, Guncheva, Stoyanova)

Setler: 25-20, 25-19, 25-15

Süre: 82 dakika

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru milli takım 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı (12-6) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

Ay yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00'de Peru'yla karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.