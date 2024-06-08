Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya kazandı

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Burgas'ta devam eden organizasyonda milliler, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Erkeklerde Ertürk Selim Coşkun gümüş, Barlas Bayram bronz madalya alırken; kadınlarda Nehir Baydil ve Ece Kanlı bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva yarın takım müsabakalarıyla sona erecek.