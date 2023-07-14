Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenilerek Balkan Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkamadı

Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenildi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın Bulgaristan'a 25-18, 25-22, 19-25, 21-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 yenildiği belirtildi. Milli takımın üçüncülük maçına yarın (TSİ) 19.00'da çıkacağı belirtildi.