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Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenilerek Balkan Voleybol Şampiyonası'nda finale çıkamadı

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Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenildi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın Bulgaristan'a 25-18, 25-22, 19-25, 21-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 yenildiği belirtildi. Milli takımın üçüncülük maçına yarın (TSİ) 19.00'da çıkacağı belirtildi.

Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Bulgaristan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Bulgaristan'a 25-18, 25-22, 19-25, 21-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 yenildiği belirtildi.

Milli takımın üçüncülük maçına yarın (TSİ) 19.00'da çıkacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Bulgaristan voleybol Türkiye Spor Haberler

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