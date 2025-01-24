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Türkiye Bowling Şampiyonası Başladı

Türkiye Bowling Şampiyonası Başladı
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı. 15 kulüpten 42 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde puanlama atışları yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.

Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde sporcular puanlama atışları gerçekleştirdi.

Üç gün devam edecek turnuvada en çok puan alan kulüp ve sporcular, Türkiye şampiyonu olacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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