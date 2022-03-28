Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti - Haberler

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Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası'nda yer alacak İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası'nda yer alacak İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Foça Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Karabağlar Belediyespor ve Karşıyaka Belediyespor'un İzmir'i temsil edeceği organizasyonda Gaziemir Belediyespor oyuncuları Gaziemir Belediyesi önünden Kocaeli'ye uğurlandı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı uğurlamada sporcular forkliftlerle engelliler için özel tasarlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait otobüse bindirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptığı açıklamada, sporculara desteğin devam edeceğini belirterek, sporculara şampiyonada başarılar diledi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Gaziemir, Türkiye, Kocaeli, Petkim, Spor, Haberler

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