Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı. Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı. Ülkü Park Pisti'nde iki gün süren organizasyona 90 yarışçı katıldı. Katılımcılar 11 kategoride mücadele etti. Kategorilerde dereceye girenler şöyle: ??????? 125 SP Genç: 1. Onur Işık 2. Hüseyin Karakaya 3. Mehmet Tuğrul 125 SP: 1. Erdem Demiroğlu 2. Fatih Özgür 3. Mecit Taha Işık 1000 C 1. Özgür Çapacı 2. Erman Boyacıoğlu 3. Demir Demircinik 600 C: 1. Ömer Faruk Yıldız 2. Barış Alsancak 3. Bilal Diril SS 300: 1. Mert Konuk 2. Salih Yiğit Teker 3. Ares Stefan Bengiç 600 A: 1. Furkan Eryılmaz 2. Muammer Nuri Karakaya 3. Kerem Uçar 1000 A: 1. Murat Deniz 2. Yiğit Fazlı Erçelik 3. Harun Akgün Yamaha R25 Kadınlar Kupası A: 1. İlayda Yağmur Yılmaz 2. Fatma Baştepe 3. Sahra Su Onkaya Yamaha R25 Kadınlar Kupası B: 1. Gülşah Ulusoy 2. Kardelen Apaydın 3. Nilsan Boyraz 600 B: 1. Mert Kaya 2. Can Akkuş 3. Yahya Kemal Aygün 1000 B: 1. Seyit Murat Pala 2. Altuğ İnan 3. Öner Önal Planlanan GP kategorisi ise yarış öncesi yaşanan kaza nedeniyle yapılamadı. AA / Halil Şahin - Spor Mehmet Tuğrul Türkiye İzmir Spor Haberler

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