- Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın son gününde bu kez vatandaşlar pedal çevirdi 30 vatandaşa çekilişle bisiklet hediye edildi Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7.

- Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın son gününde bu kez vatandaşlar pedal çevirdi

30 vatandaşa çekilişle bisiklet hediye edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın tamamlanmasının ardından, "halk sürüşü" etkinliği ve ödül töreni sonrası yapılan çekilişle 30 vatandaşa bisiklet hediye edildi.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum etaplarıyla sona erdi. 3 gün süren şampiyonada 33 ilden 430 sporcu yer aldı. Sporcular, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde yarış heyecanını yaşadı. Organizasyonun son gününde "halk sürüşü" etkinliği de yapıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde çok sayıda vatandaş, 2 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

"Halk sürüşü" etkinliğinin ardından düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporcuların kupaları ve madalyaları takdim edildi. Ayrıca, birinciye bin lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye de 500 lira para ödülü verildi. Törende, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan "Anadolu Kırıkkale" marka bisiklet için kuralar çekildi. Protokol üyeleri tarafından çekilen kuralarda ücretsiz dağıtılan biletlerdeki numaraları eşleşen 30 vatandaşa bisiklet ve aksesuarları hediye edildi.

Millet Bulvarı parkurunda vatandaşlarla birlikte bisiklet süren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Türkiye Şampiyonası'nı nihayetlendirmek üzereyiz. Şampiyonanın taçlandırma aşamasında vatandaşlarımızla beraber 'halk sürüşü' etkinliği programladık. Katılım da oldukça fazla. gençlerimiz, ihtiyar gençlerimiz ve profesyonel sporcularımız var. 33 ilden gelen misafirlerimiz var. İnşallah kazasız belasız şekilde de şampiyonamızı nihayetlendireceğiz" dedi.

Törende konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Bugün 430 tane sporcumuz, 33 ilimiz, 70 kulübümüzü burada ağırladık. Bunun anlamı şu demek; yol kapatmak değil, Türkiye'ye ve dünyaya açılan Kırıkkale'nin organizasyonunu yapan sayın valimizin alkışlanması demek" diye konuştu.

"Halk sürüşü" etkinliğine katılan Ayşegül Köksal da "Her şeyden önce böyle bir etkinlik yapıldığı için çok mutluyuz. Kırıkkale adına teşekkür ediyoruz. Burada olmak güzel Kırıkkale'nin adını duyurmak güzel" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Delice Kaymakamı Burak Akköz, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve protokol üyeleri katıldı.

7. Etap Puanlı Yol Yarışları'na "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler", "Genç kızlar", "Yıldız U17 kızlar", "Yıldız U15 kızlar", "Master+35", "Master+40", "Master+45", "Master+50", "Master+55" ve" "Master+60" kategorilerinde sporcular katıldı.