- Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın ilk gün etapları tamamlandı Kırıkkale Valiliği himayesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde genç erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı erkekler 75 kilometre ve 15 yaş altı erkekler 58 kilometre etapları tamamlandı.

- Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın ilk gün etapları tamamlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale Valiliği himayesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde genç erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı erkekler 75 kilometre ve 15 yaş altı erkekler 58 kilometre etapları tamamlandı.

'Pedallar Anadolu'nun kalbinde' mottosuyla Kırıkkale Valiliği himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. etap Puanlı Yol Yarışları, büyük heyecanıyla devam ediyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda startını verdiği yarışların ilk gününde genç erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı erkekler 75 kilometre ve 15 yaş altı erkekler 58 kilometrelik etapları tamamlandı. Kırıkkale'nin doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip olan sporcular, Hasandede köyü, tarihi Keskin ilçesi, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Karaahmetli Tabiat Parkı'ndan geçerek yarışı Millet Bulvarı'nda bitirdi.

Büyük çekişmelere sahne olan yarışlarda, farklı illerinden katılan bisikletçilerden kazananlar belirlendi. Genç erkekler 96 kilometre de şampiyon Ramazan Yılmaz, ikinci Emre Yuca ve üçüncü Mustafa Ayyorkun oldu. 17 yaş altı erkekler 75 kilometrede birinciliği Emre Kaplan, ikinciliği Ramazan Sayan, üçüncülüğü de Tunahan Çetin elde etti. Günün son yarışında ise 15 yaş altı erkekler 58 kilometrede birinci Necdet Günaydın, ikinci Göktürk Yüzerler ve üçüncülüğü de Ege Erülkü hak kazandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, şampiyonaya 33 ilden 430 sporcunun katıldığını söyledi. Tekbıyıkoğlu, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'na geniş katılımın olduğunu belirterek, uluslararası yarışmalarda da ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın da Kırıkkale'de yapıldığını anımsatan Tekbıyıkoğlu, "Bunlar artık ilimizin önemli antrenmanları. Seneye inşallah başta Bisiklet Federasyonu'muz ile uluslararası yarışmalarda da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü sirayet edecek şekilde 9 yarışma tertip edildi. Aldığım bilgilere göre de Türkiye'de şuana kadar düzenlenen en geniş katılımlı Türkiye Bisiklet Yarışması ilimizde gerçekleşti" dedi.

Bu tür organizasyonlar sayesinde Kırıkkale'nin tanıtımını yapma fırsatı elde ettiklerini anlatan Tekbıyıkoğlu, yarışmaya katılan sporcuların tarih ve doğanın iç içe olduğu Karaahmetli Tabiat Parkı, tarihi Keskin ilçesi, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nu görme imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kırıkkale'de tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kırıkkale Valiliği himayeleri ve katkılarıyla 430 sporcu, 33 il, 70 kulüp Kırıkkale'de kıyasıya bir yarış sergiliyor. Bu yarışma Kırıkkale'nin tanıtımı, kültürel, çevre ve doğal güzelliği için çok güzel işler yapılmasına vesile oluyor. Kırıkkale'de bu yarışların gerçekleştirilmesinden dolayı Sayın Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'na ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

14 yaşındaki bisiklet sporcusu Arda Akdemir ise heyecanlı ve zor bir yarış olacağını söyledi.

24 Eylül günü devam edecek yarışlarda master erkekler 96 kilometre, 17 yaş altı kızlar 75 kilometre, 15 yaş altı kızlar 58 kilometre, 25 Eylül pazar günü ise kriteryum etapları yapılacak.