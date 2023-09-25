Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Nusret Ergül için başsağlığı mesajı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, hayatını kaybeden eski sporcu ve milli takım antrenörlerinden Nusret Ergül için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, hayatını kaybeden eski sporcu ve milli takım antrenörlerinden Nusret Ergül için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Federasyonumuzun eski milli sporcusu ve milli takım antrenörlerinden Nusret Ergül'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.