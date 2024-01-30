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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan takvimde, 8 farklı ilde toplam 11 yarış yer alıyor. 2024 gran fondo takvimindeki yarışlar şunlar: 9-10 Mart: Bodrum Halikarnas Gran Fondo/Muğla, 13-14 Nisan: Caretta Caretta Gran Fondo/Muğla, 27-28 Nisan: AKRA Gran Fondo/Antalya, 18-19 Mayıs: Gran Fondo Samsun, 25-26 Mayıs: Gran Fondo Bursa, 15-16 Haziran: Pamukkale Gran Fondo/Denizli, 24-25 Ağustos: Gran Fondo Başkent/Ankara, 21-22 Eylül: Gran Fondo İzmir, 12-13 Ekim: Gran Tour İstanbul, 2-3 Kasım: Velotürk Gran Fondo Çeşme/İzmir, 14-17 Kasım: UCI Nirvana Gran Fondo/Antalya

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan takvimde, 8 farklı ilde toplam 11 yarış yer alıyor.

2024 gran fondo takvimindeki yarışlar şunlar:

9-10 Mart: Bodrum Halikarnas Gran Fondo/Muğla

13-14 Nisan: Caretta Caretta Gran Fondo/Muğla

27-28 Nisan: AKRA Gran Fondo/Antalya

18-19 Mayıs: Gran Fondo Samsun

25-26 Mayıs: Gran Fondo Bursa

15-16 Haziran: Pamukkale Gran Fondo/Denizli

24-25 Ağustos: Gran Fondo Başkent/Ankara

21-22 Eylül: Gran Fondo İzmir

12-13 Ekim: Gran Tour İstanbul

2-3 Kasım: Velotürk Gran Fondo Çeşme/İzmir

14-17 Kasım: UCI Nirvana Gran Fondo/Antalya

Kaynak: AA / Spor

Antalya Muğla Samsun Antalya Bursa İzmir İstanbul Spor Güncel Haberler

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