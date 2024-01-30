Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan takvimde, 8 farklı ilde toplam 11 yarış yer alıyor. 2024 gran fondo takvimindeki yarışlar şunlar: 9-10 Mart: Bodrum Halikarnas Gran Fondo/Muğla, 13-14 Nisan: Caretta Caretta Gran Fondo/Muğla, 27-28 Nisan: AKRA Gran Fondo/Antalya, 18-19 Mayıs: Gran Fondo Samsun, 25-26 Mayıs: Gran Fondo Bursa, 15-16 Haziran: Pamukkale Gran Fondo/Denizli, 24-25 Ağustos: Gran Fondo Başkent/Ankara, 21-22 Eylül: Gran Fondo İzmir, 12-13 Ekim: Gran Tour İstanbul, 2-3 Kasım: Velotürk Gran Fondo Çeşme/İzmir, 14-17 Kasım: UCI Nirvana Gran Fondo/Antalya
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı.
Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan takvimde, 8 farklı ilde toplam 11 yarış yer alıyor.
2024 gran fondo takvimindeki yarışlar şunlar:
9-10 Mart: Bodrum Halikarnas Gran Fondo/Muğla
13-14 Nisan: Caretta Caretta Gran Fondo/Muğla
27-28 Nisan: AKRA Gran Fondo/Antalya
18-19 Mayıs: Gran Fondo Samsun
25-26 Mayıs: Gran Fondo Bursa
15-16 Haziran: Pamukkale Gran Fondo/Denizli
24-25 Ağustos: Gran Fondo Başkent/Ankara
21-22 Eylül: Gran Fondo İzmir
12-13 Ekim: Gran Tour İstanbul
2-3 Kasım: Velotürk Gran Fondo Çeşme/İzmir
14-17 Kasım: UCI Nirvana Gran Fondo/Antalya