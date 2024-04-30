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Türkiye Binicilik Federasyonunda Genel Sekreterlik Görevine Önder Karaeş Getirildi

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Türkiye Binicilik Federasyonu, genel sekreterlik görevine Önder Karaeş'i atadı. Karaeş, daha önce genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Önceki genel sekreter Bilun Biber'e teşekkür edilirken, Karaeş'e yeni görevinde başarılar dileyen açıklama yapıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonunda genel sekreterlik görevine Önder Karaeş getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun 30 Nisan 2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Sayın Önder Karaeş, Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri olarak göreve getirilmiştir. Bilun Biber'e bugüne kadar yürüttüğü genel sekreterlik görevindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eder, Önder Karaeş'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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