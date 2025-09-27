Haberler

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Dünya Kupası'nı Altıncı Sırada Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye, Kenya ile olan karşılaşmayı 2-1 kaybederek turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı altıncı sırada tamamladı.

Nayarit eyaletinin başkenti Tepic'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, 5-6 sıralama turunda Kenya ile karşılaştı.

Milli takım, 2-1'lik skorla (1-0, 5-7, 4-5) kaybederek turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.