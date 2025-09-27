Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Dünya Kupası'nı Altıncı Sırada Tamamladı
Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye, Kenya ile olan karşılaşmayı 2-1 kaybederek turnuvayı altıncı sırada tamamladı.
Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı altıncı sırada tamamladı.
Nayarit eyaletinin başkenti Tepic'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, 5-6 sıralama turunda Kenya ile karşılaştı.
Milli takım, 2-1'lik skorla (1-0, 5-7, 4-5) kaybederek turnuvayı altıncı sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor