Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'nı 6. Sırada Tamamladı

Güncelleme:
Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 16 takım arasından 6. sırayı elde etti. Küba turnuvayı kazanırken, Seyran Nisa Özdemir'in performansı ise 'Avrupa karması takımı'na seçilmesini sağladı.

Küba ikinci şampiyonluğuna ulaşırken, Tayvan 2'nci, Venezuela ise 3. sırayı aldı. Türkiye, 16 takımın katılığı organizasyonda 6. oldu.

Milli sporcu Seyran Nisa Özdemir, turnuvadaki performansıyla dikkati çekerek "Avrupa karması takımı"na seçildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
