Türkiye, Berlin'de düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'na 11 sporcuyla katılacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de 17-25 Haziran'da düzenlenecek 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklanan bilgilere göre milliler, 3x3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında 4 kadın, 7 erkek 11 sporcuyla mücadele edecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 17-25 Haziran'da düzenlenecek 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen basın toplantısına TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı, Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, TÖSSED Ülke Direktörü Murat Ağca, ana sponsor Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt ve milli sporcular katıldı.

Türkiye'nin 11. kez yer alacağı Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda milliler, 3x3 karma basketbol, karma bocce, yüzme ve atletizm dallarında 4 kadın, 7 erkek 11 sporcuyla mücadele edeceği bildirildi.

TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı, 20'nin üzerinde dalda gerçekleşecek oyunlarda Türk sporculara güvendiğini söyledi. Milli takımın 4 dalda yarışacağını hatırlatan Sabancı, "Çocuklarımız her gittiği yerde ödülleri toplayıp geliyorlar. Antrenörleri de çocukları çok iyi yetiştiriyorlar. Tüm sporcularımıza Berlin'de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Dilek Sabancı, Avrupa Oyunları'nı önümüzdeki senelerde Türkiye'de yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Tamer Oyguç: "Onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum"

İki yıldır dernek içinde bulunduğunu ifade TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç da Türkiye'yi temsil edecek sporcuların çok başarılı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada birbirinden değerli sporcularımız ve antrenörlerimizle Berlin'e gidiyoruz. Orada katılacağımız branşlarda altın madalya alıp döneceğimize eminim. Hepsi çok başarılı. Ben de en az onlar kadar heyecanlıyım. Bugüne kadar birçok organizasyonda yer almış bir sporcu olsam da bunun heyecanı farklı. Onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum."

Milli takımın ana sponsoru Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt ise herkese örnek olmaya çalıştıklarının vurguladı. 11 sporcuyu uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etmek için gönderdiklerini söyleyen Bozkurt, "Olimpiyat ruhu başlamak ve bitirmek üzerinedir. Madalya ikinci plandadır. Kardeşlerimizin hepsine Berlin'de başarılar diliyorum." dedi.

Berlin'de 17-25 Haziran tarihlerinde yapılacak 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Ayşe Başaran (Atletizm)

Alper Aydoğdu (Atletizm)

Sena Kaya (Karma Bocce)

Fatmanur Gündüz (Karma Bocce)

Efe Zeybek (Yüzme)

Kübra Esen (Yüzme)

Cem Kaya (Karma basketbol)

İbrahim Miraç Yıldırım (Karma basketbol)

Akın Bayraklı (Karma basketbol)

Emre Çimrin (Karma basketbol)

Bartu Tetik (Karma basketbol)