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Türkiye, Belçika'yı mağlup etti

Türkiye, Belçika'yı mağlup etti

Spor Haberleri

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 70-67 mağlup etti. Genç millilerin en skorer ismi Samet Yiğitoğlu oldu.

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 70-67 mağlup etti.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaştı.

Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 12-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 32-30 üstün gitti. Türkiye, üçüncü çeyreğini 54-53 önde geçtiği karşılaşmadan 70-67 galip ayrıldı.

Turnuvada ilk galibiyetini alan genç millilerin en skorer ismi, 14 sayı kaydeden Samet Yiğitoğlu oldu.

Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın İtalya ile yapacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Yunanistan Belçika Türkiye Spor Haberler

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