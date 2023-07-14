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Türkiye, Belçika'yı 82-61 mağlup etti

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Türkiye, 26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Belçika'yı 82-61 yenerek galibiyetini aldı.

26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Belçika'yı 82-61 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ikinci müsabakalar oynandı.

Genç milliler, Belçika'ya 82-61 üstünlük kurarak ikinci galibiyetini aldı. Diğer müsabakada ise Bulgaristan, Çekya'yı 80-71 yendi.

Turnuva, yarın oynanacak Türkiye-Bulgaristan ve Çekya-Belçika maçlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

basketbol Türkiye Belçika Spor Haberler

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