26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Belçika'yı 82-61 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ikinci müsabakalar oynandı.

Genç milliler, Belçika'ya 82-61 üstünlük kurarak ikinci galibiyetini aldı. Diğer müsabakada ise Bulgaristan, Çekya'yı 80-71 yendi.

Turnuva, yarın oynanacak Türkiye-Bulgaristan ve Çekya-Belçika maçlarıyla tamamlanacak.