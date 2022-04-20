Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan kitap okuma seferberliği
AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), kitap okuma seferberliği başlattı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), kitap okuma seferberliği başlattı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, seferlik kapsamında Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na kamp boyunca okumaları için kitaplar verildi.
Sporculara tüm ülke kütüphanelerinde geçerli üyelik kayıtları da yapıldı.
AA / Musa Samur - Spor