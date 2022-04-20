Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan kitap okuma seferberliği - Haberler

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan kitap okuma seferberliği

AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan kitap okuma seferberliği

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), kitap okuma seferberliği başlattı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), kitap okuma seferberliği başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, seferlik kapsamında Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na kamp boyunca okumaları için kitaplar verildi.

Sporculara tüm ülke kütüphanelerinde geçerli üyelik kayıtları da yapıldı.

AA / Musa Samur - Spor

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye, Kitap, Spor, Haberler

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