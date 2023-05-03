Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Alpaslan Erkoç seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun yeni başkanı Alpaslan Erkoç oldu.

Federasyonun 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Hilton Garden Inn Otel'de yapıldı.

Genel kurula federasyonun 300 delegesi katılırken, 232'si geçerli oy kullandı.

Divan kurulunun seçilmesinin ve başkan adayları Alpaslan Erkoç ile Bekir Köksal'ın konuşmalarının ardından seçime gidildi.

Alpaslan Erkoç, 128 oy alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Bekir Köksal ise 104 oyda kaldı.

Erkoç, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu zafer bu kazanç bu hizmet benim değil hepimizin. Ben değil hepimiz çalıştık. Çok mutluyum. En büyük hedef buydu ama sırtımıza yük aldık. Bir olacağız, bu yükü beraber kaldıracağız. Ben elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yeni yönetim kurulu listesinde Fatih Erdöl, Gökhan Arsu, Mehmet Çakıcı, Turan Erdoğan, Pınar Bekbaş, Vedat Coşkun, Çiğdem Çiçekçi Ercan, Nasreddin Kaya, Metin Dinçol ve Songül Çelik yer aldı.