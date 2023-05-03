Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) Olağanüstü Genel Kurulu'nda Alpaslan Erkoç, yeni başkan seçildi.

Eski başkanı Muaz Ergezen'in istifasının ardından TBESF'nin 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu bugün Ankara'da yapıldı. Kurulda Alpaslan Erkoç ve Bekir Köksal başkanlık için yarıştı. TBESF Olağanüstü Genel Kurulu'nda 295 delegeden 232 delege oy kullandı. 55 delegenin katılmadığı seçimde 5 oy boş, 3 geçersiz oy çıkarken, Alpaslan Erkoç 128 oy, Bekir Köksal ise 104 oy aldı. 128 oy alan Alpaslan Erkoç Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni başkan seçildi.Divan kurulu başkanlığını Muzaffer Çintimar'ın yaptığı TBESF 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda eski yönetim dönemi de ibra edildi. TBESF'in yeni başkanı seçilen Alpaslan Erkoç'un yönetiminde Fatih Erdöl, Gökhan Arsu, Mehmet Çakıcı, Turan Erdoğan, Pınar Bektaş, Vedat Coşkun, Çiğdem Çiçekçi Baran, Nasreddin Kaya, Metin Dinçol ve Songül Çelik yer aldı.