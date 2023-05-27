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Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi başladı

Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi başladı

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçları bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Semt77 Yalovaspor, rakiplerini yenerek seride öne geçti. Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar tur atlayacak.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçları bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı.

Mersin Edip Burhan Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 83-74 yenerek seride öne geçti.

Günün diğer maçında Semt77 Yalovaspor, rakibi Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, 90. Yıl Spor Salonu'nda ağırladı. Yalova ekibi, Ankara temsilcisini 83-74 mağlup seride avantaj yakaladı.

Play-off çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar tur atlayacak.

Normal sezonu lider bitirerek doğrudan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Çağdaş Bodrumspor'un ardından yükselecek ikinci takım, play-off etabının ardından belli olacak.

Çeyrek final serisinde rövanş maçlarının programı şöyle:

30 Mayıs Salı:

17.00 Depomaxx Haremspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

19.00 Sigortam.Net-Finalspor (BJK Emlakjet)

31 Mayıs Çarşamba:

17.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Yalovaspor basketbol Türkiye Spor Haberler

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