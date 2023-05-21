Türkiye Basketbol Ligi'nin normal sezonu sona erdi

Çağdaş Bodrumspor, normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Akran Gemlik Basketbol ve Antalya Güneşi ligden düşerken, play-off mücadelesi verecek 8 takım belli oldu.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son hafta maçları yapıldı.

Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Çağdaş Bodrumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde, puan cetvelinin son iki sırasında yer alan Akran Gemlik Basketbol ile Antalya Güneşi'nin ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Play-off'ta mücadele edecek 7 takımın belli olduğu ligde, sekizinci ekip ise Depomaxx Haremspor oldu. Play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak.

Yılyak Samsunspor'un ikinciliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncülüğü garantilediği ligde Finalspor, Semt77 Yalovaspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Sigortam.net ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ardından Depomaxx Haremspor da paly-off mücadelesi verecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Koleji DS Energy-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 86-78

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Semt77 Yalovaspor: 85-86

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Depomaxx Haremspor: 85-106

Akran Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 98-116

Çağdaş Bodrumspor-Finalspor: 103-89

OGM Ormanspor-Yılyak Samsunspor: 69-95

Antalya Güneşi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 65-88

Ankaragücü Mamak Belediyespor-Sigortam.net: 71-79