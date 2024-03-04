Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası tamamlandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 81-84, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 75-76, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor: 90-76
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 81-84
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Mke Ankaragücü Ikon Menkul: 75-76
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Konyaspor : 90-76