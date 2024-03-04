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Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası tamamlandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 81-84, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 75-76, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor: 90-76

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 81-84

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Mke Ankaragücü Ikon Menkul: 75-76

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Konyaspor : 90-76

Kaynak: AA / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TED Ankara Kolejliler Gölbaşı Belediyesi MKE Ankaragücü Gaziantep Konyaspor Basketbol Sigorta Türkiye Spor Güncel Haberler

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