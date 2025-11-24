Türkiye Basketbol Ligi'nde Pizzabulls Cedi Osman, iLab Basketbol'u Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, iLab Basketbol'u 83-79 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. İlk yarıda geride kalan ev sahibi takım, son çeyrekteki etkili oyunu ile maçı kazanmayı başardı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, iLab Basketbol'u 83-79 mağlup etti.
Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-37 iLab Basketbol üstün tamamladı. Konuk ekip, ikinci yarıya da etkili başladı ve 3. çeyreği 62-51 üstün geçti.
Son çeyrekte çok etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, parkeden 83-79 galip ayrıldı.