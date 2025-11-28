Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Açılış Maçı Oynandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile OGM Ormanspor arasında oynanan maçla başladı. Konuk ekip OGM Ormanspor, maçı 74-67 kazanarak haftaya galibiyetle başladı.
Haftanın açılış müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile OGM Ormanspor, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını 39-36 önde tamamlayan konuk ekip, parkeden de 74-67 galip ayrıldı.