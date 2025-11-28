Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Açılış Maçı Oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile OGM Ormanspor arasında oynanan maçla başladı. Konuk ekip OGM Ormanspor, maçı 74-67 kazanarak haftaya galibiyetle başladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, oynanan tek maçla başladı.

Haftanın açılış müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile OGM Ormanspor, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 39-36 önde tamamlayan konuk ekip, parkeden de 74-67 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
