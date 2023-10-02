Türkiye Basketbol Ligi'nde Esenler Erokspor, Sigortam.net'i mağlup etti
Türkiye Basketbol Ligi'nde Esenler Erokspor ile Sigortam.net arasında oynanan maçta Esenler Erokspor, rakibini 69-64 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, Sigortam.net'i konuk etti. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 29-19 önde geçen Sigortam.net, devre arasına 39-25 üstün girdi.
Üçüncü periyot, 53-51 Esenler Erokspor'un üstünlüğüyle kapanırken son çeyrekte yeniden öne geçen konuk takım, sahadan 69-64 üstün ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor