Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Kapanıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

İlk çeyreği 23-17 önde tamamlayan ve devre arasına da 40-35 üstün giren Gaziantep temsilcisi, üçüncü çeyreği de 55-51 önde bitirdi.

Maç, Gaziantep Basketbol'un 82-76 üstünlüğüyle sona erdi.