Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında dört maç oynandı. Öne çıkan sonuçlar arasında iLab Basketbol'un Cemefe Gold Haremspor'u 93-89 yendiği karşılaşma yer alıyor.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 93-89
Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyespor: 69-94
TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol: 86-87
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor: 85-80
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor