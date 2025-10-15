Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta, MKE Ankaragücü Basketbol ve OGM Ormanspor arasındaki maçla başladı. OGM Ormanspor, Ankaradaki mücadelede 95-91 galip geldi. Ligde yarın 4 karşılaşma oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta, bir maçla başladı.

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü Basketbol, OGM Ormanspor'u ağırladı.

Ankara ekiplerinin mücadelesinde, OGM Ormanspor sahadan 95-91 galip ayrıldı.

Ligde yarın ise 4 karşılaşma oynanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Osimhen hat-trick yaptı, Nijerya Dünya Kupası umudunu sürdü

Tek başına tarih yazdı! Ne yaptın öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.