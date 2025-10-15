Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Başladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta, MKE Ankaragücü Basketbol ve OGM Ormanspor arasındaki maçla başladı. OGM Ormanspor, Ankaradaki mücadelede 95-91 galip geldi. Ligde yarın 4 karşılaşma oynanacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor