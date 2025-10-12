Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. haftanın maçları tamamlandı. Gaziantep Basketbol, Göztepe'yi 97-61; TED Ankara Kolejliler, Cemefe Gold Haremspor'u 74-82; Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 65-75; Darüşşafaka Lassa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-71 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. haftanın perdesi kapandı.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol-Göztepe: 97-61

TED Ankara Kolejliler-Cemefe Gold Haremspor: 74-82

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 65-75

Darüşşafaka Lassa- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 84-71

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
