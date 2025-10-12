Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. Haftanın Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. haftanın maçları tamamlandı. Gaziantep Basketbol, Göztepe'yi 97-61; TED Ankara Kolejliler, Cemefe Gold Haremspor'u 74-82; Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 65-75; Darüşşafaka Lassa, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-71 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. haftanın perdesi kapandı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol-Göztepe: 97-61
TED Ankara Kolejliler-Cemefe Gold Haremspor: 74-82
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 65-75
Darüşşafaka Lassa- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 84-71
