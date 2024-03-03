Türkiye Basketbol Ligi'nde 3 maç oynandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün 3 maç yapıldı. Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net, OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyespor maçlarının sonuçları açıklandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün 3 maç yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net: 77-78
OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67-95
Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyespor: 91-80