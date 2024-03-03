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Türkiye Basketbol Ligi'nde 3 maç oynandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün 3 maç yapıldı. Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net, OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyespor maçlarının sonuçları açıklandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün 3 maç yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net: 77-78

OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67-95

Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyespor: 91-80

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Yalovaspor Basketbol Karşıyaka Türkiye Sigorta Mersin Spor Güncel Haberler

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