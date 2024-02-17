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Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maç sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında oynanan 4 müsabakanın sonuçları açıklandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol, Finalspor-Kapaklıspor, Esenler Erokspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konyaspor maçlarının skorları belli oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına 4 müsabakayla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 107-75

Finalspor-Kapaklıspor: 79-74

Esenler Erokspor- Mersin Büyükşehir Belediyesi : 69-103

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Konyaspor : 74-73

Kaynak: AA / Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Koleji Kağıtspor Konyaspor Basketbol Sigorta Türkiye Esenler Kocaeli Iğdır Spor Güncel Haberler

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