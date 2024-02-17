Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maç sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında oynanan 4 müsabakanın sonuçları açıklandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol, Finalspor-Kapaklıspor, Esenler Erokspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konyaspor maçlarının skorları belli oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına 4 müsabakayla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 107-75
Finalspor-Kapaklıspor: 79-74
Esenler Erokspor- Mersin Büyükşehir Belediyesi : 69-103
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor- Konyaspor : 74-73