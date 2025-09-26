Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. Hafta OGM Ormanspor’un Yenilgisiyle Başladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta, OGM Ormanspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasındaki maçla başladı. Konya, mücadeleyi 88-62'lik skorla kazanarak ligdeki yolculuğuna avantajlı bir başlangıç yaptı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. hafta oynanan tek maçla başladı.
Ligde haftanın açılış karşılaşmasında OGM Ormanspor, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
Konya temsilcisi, ilk yarısını da 54-37 üstün tamamladığı maçta OGM Ormanspor'u 88-62 yendi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor