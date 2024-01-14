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Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. Hafta Maç Sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol: 94-92, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor: 87-96, Kapaklıspor-Çayırova Belediyespor: 102-91.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında 3 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol: 94-92

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor: 87-96

Kapaklıspor-Çayırova Belediyespor: 102-91

Kaynak: AA / Spor

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