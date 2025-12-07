Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında 4 maç oynandı. Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 78-79, Finalspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'a 72-83, MKE Ankaragücü Basketbol, Cemefe Gold Haremspor'a 78-92, OGM Ormanspor, Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'e 93-96 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 78-79
Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 72-83
Mke Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 78-92
OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 93-96
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor