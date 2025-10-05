Türkiye Basketbol Ligi 3. Haftasında Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Kipaş İstiklalspor, Darüşşafaka Lassa'yı 75-70, Konya Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 84-79, MKE Ankaragücü Basketbol ise Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u 78-86 yenerek galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası, yapılan 3 karşılaşmayla devam etti.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kipaş İstiklalspor-Darüşşafaka Lassa: 75-70
Konya Büyükşehir Belediyespor- Gaziantep Basketbol: 84-79
Mke Ankaragücü Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 78-86
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor