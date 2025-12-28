Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında 4 karşılaşma gerçekleşti. Alınan sonuçlarla birlikte takımların performansları dikkat çekti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Finalspor: 74-77
Fenerbahçe Koleji RAMS-Cemefe Gold Haremspor: 85-92
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 85-83
Gaziantep Basketbol-Kipaş İstiklalspor: 84-58
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor