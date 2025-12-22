Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında üç maç oynandı. Alınan sonuçlar iLab Basketbol 77-80 Gaziantep Basketbol, Finalspor 69-80 MKE Ankaragücü Basketbol ve Göztepe 83-72 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol şeklinde sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
iLab Basketbol- Gaziantep Basketbol: 77-80
Finalspor- Mke Ankaragücü Basketbol: 69-80
Göztepe-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 83-72
