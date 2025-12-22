Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında üç maç oynandı. Alınan sonuçlar iLab Basketbol 77-80 Gaziantep Basketbol, Finalspor 69-80 MKE Ankaragücü Basketbol ve Göztepe 83-72 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol şeklinde sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

iLab Basketbol- Gaziantep Basketbol: 77-80

Finalspor- Mke Ankaragücü Basketbol: 69-80

Göztepe-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 83-72

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
title