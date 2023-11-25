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Türkiye Basketbol Ligi 12. Hafta Maç Sonuçları

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. İşte maçların skorları...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına, 4 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Alagöz Holding Iğdır Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 98-88

Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 64-71

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 73-56

Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor: 91-95

Kaynak: AA / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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