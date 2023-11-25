Türkiye Basketbol Ligi 12. Hafta Maç Sonuçları
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında oynanan 4 maçın sonuçları açıklandı. İşte maçların skorları...
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına, 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 98-88
Pizza Lazza Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 64-71
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 73-56
Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor: 91-95
Kaynak: AA / Spor